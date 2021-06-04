Murat Yetkin: Erdoğan, görüşme öncesinde Biden'a önemli bir zaafını açık ederek diplomatik hata yaptı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmeye ilişkin olarak, Erdoğan'ın TRT yayınında Biden ile görüşememekten yakındığını söylerken, bunun bir diplomatik hata olduğunu belirtti.

Yetkin, "Türkiye’nin ABD ile ilişkilerine ne aşağılık kompleksine kapılmış bir amir-memur ilişkisi içinde ne de 'yumruğu masaya vurdum' boş hamasetiyle bakmak lazım. Uluslararası ilişkileri belirleyen, karşılıklı çıkarlar olduğu kadar karşılıklı muhtemel zararlardır" dedi.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Biden ile görüşmesi öncesinde Erdoğan’ın muhatabına önemli bir zaafını açık ederek diplomatik hata yaptığını söylememiz gerekiyor. Erdoğan 1 Haziran’da TRT’de yayınlanan programda, kendisi için en önemli unsurların başında liderlerle bire bir görüşmenin geldiğini söyledi ve Biden ile görüşememekten yakındı. Bu aslında 'devletten devlete ilişkileri Dışişleri gibi kurumlar yerine benimle konuşarak daha kolay halledebilirsiniz' demektir. Bu sadece Biden değil, Türkiye’den istediğini almak isteyen hangi lider varsa, Türk Dışişleri yerine doğrudan Erdoğan’ı arayarak kestirmeden sonuca gideceği algısına yol açar. Erdoğan şahsen muhatap alıma arzusunu açık ederek diplomatik zafiyet göstermiştir.

Ankara’daki etkili şahıslara sorsanız, Nasreddin Hoca’nın 'Zaten inecektim' fıkrasında olduğu gibi Biden görüşmesinden 'Beklentimiz' yok yanıtını alabilirsiniz. Karşılıklı beklenti NATO işbirliğinin devamı kaldıktan sonra, hâlâ 'ticareti 100 milyar dolara çıkaracağız' hayalini bekleseniz ne olacak zaten?

Gerçekçi olalım, o yeter."

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