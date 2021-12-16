Murat Yetkin: Erdoğan ekonomiyle bilek güreşinde neye güveniyor?

Gazeteci, yazarı Murat Yetkin, iktidarın ekonomideki politikalarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Erdoğan ve ekibi bu oyun planına ve sanayi sermayesinin lira takatını tüketip artık elindeki dövizi satmak zorunda kalmasına güveniyor. Nitekim, Nebati’nin yatırımcılarla toplantısında her biri 100 milyon dolar bozdursa güvesizliğin aşılabileceğini söylemesi de bunu gösteriyor" dedi.

Yetkin, "Erdoğan ekonomiyle bilek güreşinde neye güveniyor?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu arada hesap edilmeyen, Erdoğan’ın 'yastık altı' dediği, mali sistemin, bankacılık sisteminin dışındaki döviz ve altın miktarı. Uğur Gürses geçenlerde bankalardaki döviz miktarının bozdurulmadığını ama çekilip “yastık altına” atılmasının hızlandığını yazdı. Bunu önlemenin yolu olarak da her ne kadar serbest piyasaya müdahale olmayacağı söylense de döviz hesaplarına belli bir kontrol getirilmesi görülüyor olabilir. Bunun çıkışı önleyip önlemeyeceğini zaman gösterecek ve o zaman çok da uzak olmayabilir. Dengeler saat saat değişiyor."