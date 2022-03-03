Murat Yetkin: Erdoğan dünün güneşiyle hem bugün hem de yarının çamaşırını mı kurutmaya çalışıyor?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP milletvekilleri ile yaptığı toplantıda ekonomi konusunda, "Şimdiye dek yaptıklarımızı yeterince anlatamıyoruz, onları anlatın" dediğini hatırlatarak, "Erdoğan’ın sözleri Süleyman Demirel’in 'Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumaz' özlü sözünü anımsatıyor. Erdoğan dünün güneşiyle hem bugün hem de yarının çamaşırını mı kurutmaya çalışıyor?" diye sordu.

Yetkin şunları kaydetti:

"AK Parti çevrelerinde 'Vatandaş doların 13,5 olmasına alıştı' rehaveti var. Büyümenin yüzde 11 olarak açıklanmasına güveniyorlar. Öte yandan dış ticaret yüzde 142 açık vermiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yüzde 50’yi geçmez dediği enflasyon daha Şubat ayında geçti. Benzin ve mazota yeni zamlar yapıldı. Ukrayna krizi doğal gaz, dolayısıyla elektrik, akaryakıt ve buğday (dolayısıyla ekmek) fiyatlarını daha da artırabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluşmasından acaba Ukrayna krizi ile mi, ekonomik krizle mi, yoksa muhalefet koalisyonunun seçim barajını yüzde 3’e indirme vaadi ardından yılan hikayesine dönen yeni seçim yasasıyla mı ilgili kararlar çıkacak?"

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'li vekillere: Ekonomi için yaptıklarımızı sahada yeterince satmıyoruz, anlatamıyoruz