Murat Yetkin: Erdoğan, Biden sonrası dış politikada revizyon ihtimalini Kalın aracılığıyla dışa vurmuş olsa da böyle bir “büyük pazarlık” mümkün mü?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem sözcüsü hem de Güvenlik ve Dış Politikalar Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın 8 Mart’ta Bloomberg ekonomi kanalında yayınlanan mülakatı dış politikada revizyon işaretleri verdi. Bu revizyonun Joe Biden döneminde ABD ile ilişkileri yeni bir raya oturtma odaklı olduğu anlaşılıyor." değerlendirmesini yaptı. Yetkin, "Erdoğan, Biden sonrası dış politikada revizyon ihtimalini Kalın aracılığıyla dışa vurmuş olsa da böyle bir 'büyük pazarlık' mümkün mü?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Buradaki amaç açık: ABD’den gelen tehditlere rağmen S-400/F-35 ve Suriye/YPG ekseninde bir 'büyük pazarlık' imkânını araştırmak. Kalın’ın Bloomberg mülakatında değil ama birkaç gün önce Sabah gazetesindeki mülakatında NATO’nun güvenlik endişelerini 'ceffelkalem' yani toptan reddedemeyeceklerini söylemesi bunu gösteriyor. Kalın o mülakatta, S-400 alarak ABD’ye 'Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını' gösterdiklerini vurguluyor. Erdoğan, Biden sonrası dış politikada revizyon ihtimalini Kalın aracılığıyla dışa vurmuş olsa da böyle bir 'büyük pazarlık' mümkün mü? Hem de halen Washington’da Erdoğan’a yönelik eşi görülmemiş bir tepki, insan hakları ihlali ve demokraside gerileme suçlaması varken. Foreign Policy dergisinin deyimiyle- Erdoğan’ı cevaben aramayarak 'sessizlikle' mesaj veriyorken. Türkiye’nin S-400’leri aktif olarak kullanmaya başlamasının NATO üyeleri dahil pek çok dünya ülkesine örnek olacağı, Amerikan silah endüstrisi tarafından fena halde bilinirken. Hem de Halkbank davasının itirafçı Reza Zarrab’ın katılımıyla 3 Mayıs’a gün sayıyorken." ifadesini kullandı.

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