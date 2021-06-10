Murat Yetkin: Erdoğan-Biden görüşmesinde en muhtemel senaryo

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı ikili görüşmeden çıkacak en muhtemel senaryoyu ele aldı.

Yetkin, ABD-Türkiye arasındaki S-400 krizine ilişkin olarak, "En muhtemel çözüm, Erdoğan’ın yeni parti S400 alımını durdurması, mevcut füzeleri -aktif saldırı hali dışında- kullanıma almaması, Biden’ın da Kongre’den gelen yeni yaptırım taleplerini durdurması olabilir. O arada Türkiye’nin İtalya ve Fransa ile başlattığı ortak SAMP-T füzesi çalışmalarının NATO çerçevesinde raftan indirilmesi söz konusu olabilir. ABD yönetimi bu konularda Kongre’ye Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a tehlike oluşturmayacağını söyleyerek teskin edebilir" dedi.

Yetkin, "Suriye’de ABD’nin PKK/YPG ile işbirliğini Türkiye sınırlarının uzağına, IŞİD-El Kaide bölgelerine kaydırması, bir şekilde Türkiye’yi bunun denetim sürecine dahil etmesi ve Irak’ta PKK’ya karşı işbirliğini artırması beklenebilir. Buna karşın Türkiye’nin ABD ile Suriye’nin batısında Rusya’yı dengeleyecek karşı işbirliğine gitmesi muhtemel çözüm olabilir" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, işlerin tahmin edildiği gibi gitmesi durumunda Erdoğan'ın en büyük kazancının "yeni bir döviz şokuyla sarsılmamak ve kötü giden ekonomiye bir nefes payı sağlamak" olacağını söyleyerek, muhalefetin erken seçim çağrılarına karşılık verebileceğini de belirtti.