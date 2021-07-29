Murat Yetkin: Erdoğan artık her dediğine "isabet buyurdunuz" diyen danışmanlarına değil, uzman kişilere danışarak gereken önlemleri almalı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, okulların akıbetine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan artık her dediğine 'isabet buyurdunuz' diyen danışmanlarına değil, gerçekten uzman kişilere danışarak gereken önlemleri almalı ve okulların yeniden yüz yüze eğitime geçmesine izin vermeli" dedi.

"Yazık çocuklarımıza, bir nesil kaybediyoruz" diyen Yetkin, "Aç-kapa, aç-kapa türünden toplumda can kaybını, ekonomik kaybı ve moral bozukluğuna yol açan yıpratıcı uygulamalar yerine kapanma olmadan korunmayı sağlayacak önlemleri düşünmeli. Yetki de sorumluluk da kendisinin" ifadelerini kullandı.

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