Murat Yetkin: Erdoğan artık bazı yükleri taşıyamıyor; Peker videoları muhtemel mıntıka temizliğini kolaylaştırıyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı yükleri taşıyamadığını, Peker videolarının muhtemel mıntıka temizliğini kolaylaştırdığını" savundu.

Yetkin, yazısında, Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken'in fotoğrafını paylaşarak, "Erdoğan bu ilişkileri artık taşıyamıyor. AK Parti içindeki muhafazakâr ekip de artık taşımasını istemiyor. Geçen sene bu zamanlar beğeni düzeyi Erdoğan’ı yakalayan, AK Parti-MHP ittifakının göz bebeği Süleyman Soylu’nun “mafya pisliği” dediği Peker karşısında yalnız bırakılması da bu çerçevededir" dedi.

Yetkin, "Kabine değişikliği buzdağının görünen ucudur, daha sığ bir tartışmadır, ama Erdoğan’ın ciddi bir mıntıka, yani yakın çevre temizliğine ve reorganizasyona ihtiyacı olduğu açık. Bu temizlik artık marjinal faydası tükenmiş iş dünyası ilişkilerine de uzanabilir. Yani bu gelişmelerin, eğer akılcı davranırsa, Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Koalisyonun üçüncü ortağı' saydığı mafyatik yüklerden kurtulmasını sağlaması da mümkün. Bu çevre temizliği Erdoğan’a bir miktar hasar verecektir ama bu kontrolü mümkün bir hasar olacaktır. İşte bu tablo içinde Peker konuştukça Erdoğan’ın mıntıka temizliğinin kolaylaştığını söylemek mümkün oluyor" düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.