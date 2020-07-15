Murat Yetkin: Erdoğan aldanmasaydı 15 Temmuz olmazdı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kaleme aldığı yazıda, "Erdoğan, Fethullah Gülen’e 'yanlış bir kararla,' güvenmeye devam etmeseydi, 15 Temmuz askeri darbe girişimi olmazdı." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "15 Temmuz sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal ile Fethullahçılarla birlikte çok sayıda laik, demokrat, cumhuriyetçi kadrolar da tasfiye edildi. Ya siyasi kanat? Fethullahçıların bütün partilere girdiği ama bir tek -Erdoğan’ın iyi niyetli zannederek 'destek olduğunu' söylediği AK Parti’ye girememiş olduğuna kaç kişi inanıyor? Girenleri de kendileri ayıklamışlar, öyle söylüyorlar. Peki, yargılanmışlar mı? Hayır. Bülent Arınç, Melih Gökçek’i Ankara’yı cemaate 'parsel parsel satmakla' suçladı. Harekete geçen savcı duydunuz mu bugüne dek?" görüşünü savundu.

Yetkin, "Bugün boşalan o kadroların yerinde başkaları var. Şimdi yargı, güvenlik, eğitim filan onlara emanet. Yarın bir gün onlar da ters yollara saparlarsa, Erdoğan onların da gerçek niyetini anlamış olarak bir af daha mı diler bizden dersiniz? Ankara’da yoğun olarak konuşulan Cemaatle köprü kurmanın, ya da bölüp bir kısmını tövbe yoluyla AK Parti saflarına 'kazanma' senaryolarına hiç girmeden soruyorum: Erdoğan şimdi kimlere güveniyor? Yanlışlıkla 'Sayın Gülen' demiş AK Parti vekili, öyle diyor. Kendi adıma, bir 15 Temmuz daha yaşamak istemiyorum." ifadesini kullandı.

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