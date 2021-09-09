Murat Yetkin: Erdoğan, ABD'den Biden ile görüşemeden dönerse anlayın ki ABD’nin Türkiye’den beklentisi bulunmuyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek olmasına ilişkin olarak, "Erdoğan kalabalık bir kafileyle gideceği ABD seferinden Biden ile görüşemeden dönerse, anlayın ki ABD’nin şu aşamada Türkiye’den somut bir beklentisi bulunmuyor" yorumunu yaptı.

Yetkin, diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın henüz açıklanan ikili görüşme programı bulunmadığını aktarırken, "Gelen ülke liderleri birbiriyle ikili görüşme yapmak isterlerse, ki bu da teşvik edilmiyor, özel önlemler altında ve -devlet zevatı bunu duyduğuna pek sevinmeyecek- toplantıların mümkün olan en az kişiyle yapılması isteniyor" ifadesini kullandı.

Yetkin, "Erdoğan, Biden ile 14 Haziran’da NATO Zirvesi çerçevesinde -Başkan olarak- ilk yüz yüze görüşmesini yapmış, görüşme sonrasında başka herhangi bir vesile olmadan da görüşme arzusunu dile getirmişti. O görüşmede Biden’in talebi, Afganistan’da Türkiye’nin sorumluluk üstlenmesiydi; hem Taliban ile hükümetin barış görüşmeleri hem de Kabil havaalanı konusunda. Ama Taliban’ın 15 Ağustos’ta yönetimi ele geçirmesi, başka herkesle birlikte ABD ve Türkiye’nin o hesaplarını yatırdı. Şimdi ABD’nin de Türkiye’nin de ayrı hesapları var. Bunlar örtüşüp örtüşmeyeceğini bilemiyoruz; henüz ortalık toz duman" diye yazdı.

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