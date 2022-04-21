Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Erdoğan 6’lı masaya taktı ama onlar da bol malzeme veriyor" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halkın dikkatini ekonomik krizden dağıtmak için bulduğu son 'cambaza bak' taktiği, 6’lı muhalefet ittifakına yüklenmek. 20 Nisan’da aynı zamanda genel başkanı olduğu AK Parti grubuna hitabında ağırlığı hükümetin neler yaptığından çok muhalefetin neler yapamadığına verdi. 6’lı masa 2023 seçimlerini kazanmayı, 2023 yılını göremeden dağılacaktı. Daha önce, şimdi sıkıntı olsa da ileride nurlu ufuklar var söylemiyle 2053’e randevu veren Erdoğan bugünlerde “Biz bozduk bir düzeltiriz” diyemiyor elbette ama “onlar düzeltemez” söylemine başvurmuş görünüyor. Bu konuda kendisine en büyük destek de doğrusu 6’lı masadan geliyor. Son olarak 24 Nisan’daki aylık olağan toplantıya ev sahipliği yapacak olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasındaki gerginlik yansıdı kamuoyuna." ifadesini kullandı.