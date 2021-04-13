Murat Yetkin: Erdoğan, 2010’dan itibaren attığı ideoloji odaklı adımların çoğunu geri alabilir

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, 'Ankara Libya’ya sevinirken kötü haber Rusya’dan geldi' başlıklı yazısında, "Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının Doğu Akdeniz’deki siyasi, askeri ve ekonomik dengenin Türkiye lehine değişmesi için Mısır’la (ve İsrail’le de) ilişkilerin düzeltilmesini istediği Ankara’da bir süredir biliniyordu. Gelinen aşamayı Erdoğan’ın ideoloji odaklı Mısır siyasetinin Türkiye’nin çıkarları yönünde son bulması olarak okumak mümkün" dedi.

Yetkin, "Putin’in uçuşları kısıtlaması turizm kartını yine çektiğini gösteriyor. Sırada (Kanal İstanbul için de kilit önemdeki) inşaat sektörü ve tarım ihracatı varsa, bu ekonomiyi, tam da Covid salgını ortamında daha da sarsabilir. Ekonominin daha da sarsılması, Erdoğan’ın siyasi planlarını da olumsuz etkileyebilir. Erdoğan, ABD (ve artık AB) ile sorunları Rusya ile nispet yaparak dengelemeye çalışırken ikisinin arasında kalabilir. Bu durumda Batı ittifakından, NATO’dan ayrılma, ya da Montrö’den çıkma gibi bir yola -artık herhalde- girmeyeceğine göre, tıpkı Mısır politikası gibi 2010’dan itibaren attığı ideoloji odaklı adımların çoğunu geri alabilir. İyi haberlerin kötü haberlerin gölgesinde kaldığı günlerden geçiyor, risk almanın sınırlarında geziniyoruz" yorumunu yaptı.

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