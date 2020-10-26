Murat Yetkin: Ekonomide küresel boyutta bir kavga kapıda

Gazeteci Murat Yetkin bugünkü yazısında Koronavirüs salgının dünya çağındaki etkisini kaleme aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir" sözlerini hatırlatan Yetkin, Türkiye'nin değişen dünyadaki konumunu değerlendirdi.

"Ekonomide sosyal devlete, 'korumacı kapitalizme' doğru bir eğilimle, gelir adaletsizliğinin hukuki ve siyasi adaletsizlikle paralel gittiği mevcut sistem arasında küresel boyutta bir kavga kapıda" diyen Yetkin, "Siyasette ise NATO’dan AB’ye, hatta BM’ye dek uluslararası ve uluslarüstü kurumlarda değişimin sancıları artık görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Covid krizi devam ederken yapılan ABD başkanlık seçimi sonuçlarının bütün dünya gibi Türkiye’de etkileri elbette olacaktır" diyen Yetkin, şöyle devam etti:

"Erdoğan ve hükümetinin bir yandan yatırım, üretim ve istihdam artırmaya çalışırken çıkar yolu muhalefeti, eleştirel sesleri, medyayı yargı ve polisiye önlemlerle bastırarak dikensiz gül bahçesi hedeflemesi ne gerçekçi ne sürdürülebilir.

Sosyal devletle birlikte hukuk devletine dönüş 2016 darbe girişimi travmasını artık geride bırakıp ileriye bakmanın en iyi yolu olacaktır. Ve Türkiye’nin sadece askerî gücünü değil, ekonomik ve siyasi gelişmişliğiyle oyun kurucu masalarda yer almasının."

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