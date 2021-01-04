Murat Yetkin: Dünya siyasetine  yeni giren ‘topyekûn salgın’ kavramı Türkiye’de yapılması gerekenler konusunda fikir veriyor, geri kalmamakta fayda var

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, küresel siyasetin geleceğinin tartışıldığı Münih Güvenlik Konferansı (MSC), yayınladığı son raporda 'polypandemic', polipandemi kavramının ortaya çıktığını Türkçeye de ‘topyekûn salgın’ olarak çevrilebileceğini yazdı. Yetkin, “Dünya siyasetine yeni giren ‘topyekûn salgın’ kavramı Türkiye’de yapılması gerekenler konusunda fikir veriyor, geri kalmamakta fayda var” görüşünü savundu.

Münih Güvenlik Konferansı (MSC), yayınladığı son rapora yazısında yer veren Yetkin, "Bu raporda ise eşitsizliklerin artık zenginlerin çıkar ve güvenliklerini de tehdit eder hale geldiği saptanıyor ve bunun sadece mali ve siyasi güçle bastırılmasının işleri daha da kötüye götürme, demokrasileri otoriter eğilimlere sürükleyerek ortadan kaldırması ihtimaline dikkat çekiliyor. Kovit ile ortak mücadele vesilesiyle zenginlerin ellerini cebine atarak eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olması, devletlerin de buna uygun davranması öneriliyor. Bu doğrultuda, Türkiye’nin de parçası olduğu G-20’nin uygun bir mücadele zemini olabileceği saptaması da var." ifadesini kullandı.

Yetkin, "Uluslararası siyasete yeni giren polydemic, topyekûn mücadele kavramı Türkiye’de yapılması gerekenler konusunda fikir veriyor. Geride kalmamakta fayda var." düşüncesini dile getirdi.