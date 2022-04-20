Murat Yetkin: Dış politikada bıçak sırtı dengeler

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Dış politikanın bıçak sırtında yürüdüğü Ukrayna krizinde Türkiye ulusal çıkarlarını korumak için hem küresel hem bölgesel aktörlerle dengeyi koruyarak birlikte çalışmak zorunda" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Yahudi kökenli ve Batı ile ilişkilerinde bunu öne çıkarıyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise öteden beri İsrail ile ilişkilere özel önem veriyor, daha çok mali gerekçelerle. İsrail ise -farklı gerekçelerle olsa da Türkiye gibi hem Rusya hem Ukrayna ile dengesini korumak istiyor. Bir yandan da Türkiye hava sahasından Ukrayna’daki Yahudi nüfusun İsrail’e nakli başlamış bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-İsrail ekseninde bunlar olurken ABD-İran ekseninde de gelişmeler var. Trump döneminde kesilen nükleer görüşmeler Biden döneminde yeniden başladı. Gelen işaretler İran’a yönelik ABD ambargosunun fiilen gevşetildiği yönünde. İran’a Ukrayna nedeniyle Rusya’ya yaptırımlara katılması baskısı yok. Bu durum İsrail’i pek memnun etmese Ukrayna Krizinin getirdiği denge değişikliklerinin bir parçası.

Tuğgeneral Ağırcan’ın İran davetinde söyledikleri doğru. Türkiye dış politikanın bıçak sırtında yürütüldüğü bu kriz döneminde kendi çıkarlarını korumak için hem küresel aktörler hem bölgesel aktörlerle dengeyi koruyarak birlikte çalışmak zorunda."