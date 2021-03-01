Murat Yetkin’den “yeni insan hakları paketi” yorumu: Dostlar alışverişte görsün

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, yarın açıklanacak hukuk reformuna ilişkin olarak, "Dostlar alışverişte görsün" yorumunu yaptı. Yetkin, "Adalet Bakanlığı internet sitesinde 11 ilke, 9 amaç ve 'çok sayıda hedeften' oluştuğu bildirilen Eylem Planının yeniden ağırlaşmaya başlayan insan hakları ihlallerini engelleyecek mi?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Bakanlık tarafında verilen ipuçları arasında öne çıkarılan Terörle Mücadele Yasasının 7’inci maddesinin değiştirileceği olmuş. 'Haber verme sınırları içerisinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.' Hem Terörle Mücadele Yasası hem de basın özgürlüğü alanında Batıdan eleştiriler var, malum. Bu değişiklikle 'İşte ilerleme' denilecek belki de. Bir yandan da ABD’nin Ortadoğu’nun en karanlık diktatörlüğü Suudi Arabistan ile Cemal Kaşıkcı cinayeti üzerinden insan hakları nedeniyle külahları değişip herkese ibret vermesi girişimi var. Doğrusu ona da gayet ihtiyatla yaklaşıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığına göre 'reformların' çoğu insan hakları ve özgürlüklerden çok idari düzenlemelere dair. Yargıç güvencesi, atamalar gibi konularda ilerleme sağlayacaksa, o da kabul elbette. Ama öyle bir durumdayız ki, umutlanmaya dahi cesaret edemiyoruz, hayal kırıklığından bıktık artık. Bakalım ne çıkacak altından?"

Yetkin yazısında ayrıca, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Oğuz Demiralp, Rıza Türmen ve Rona Aybay'ın yarınki törene davet edilmedikleri bilgisini paylaştı.