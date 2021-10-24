Murat Yetkin'den 'persona non grata' değerlendirmesi: Akla Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nın ortasında dahi işgalci güçlerle diplomasiyi kesmemiş olması geliyor

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçileri hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "bir an önce istenmeyen adam ilan edilmeleri" talimatı vermesiyle ilgili olarak, "İnsanın aklına Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Savaşı'nın ortasında dahi işgalci güçlerle diplomasiyi kesmemiş olması geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

YetkinReport için bir yazı kaleme alan Yetkin, "Uluslararası ilişkiler tarihinde bir ülkenin ittifak ve ortaklık ilişkileri içinde bulunduğu bu kadar sayıda ülke büyükelçisini topluca istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı etmesinin pek örneği yok" ifadelerini kullandı.

Yetkin, aldığı bilgilere göre ortak açıklama fikrinin ABD Büyükelçiliği'nden çıkmadığını ifade etti.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Uluslararası ilişkiler tarihinde bir ülkenin ittifak ve ortaklık ilişkileri içinde bulunduğu bu kadar sayıda ülke büyükelçisini topluca istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı etmesinin pek örneği yok. Öte yandan bu kadar ülkenin ittifak ve ortaklık ilişkisi içindeki bir ülkeye böyle topluca çıkış yapmasının da pek örneği yok. Birkaç gün içinde hızlıca verilmiş bir karar olduğu bilgisi var; hatta bazı batılı büyükelçi ve iki numaraları Ankara’da olmadığı için ulaşılamamış. Ulaşılan bazıları bunun sonuç getirmeyeceği, hatta Kavala’nın aleyhine olacağı gerekçesiyle, bazıları da daha ılımlı diplomasi gerektiğini söyleyerek imza vermemiş. Şu ana dek elde ettiğim bilgiler bu fikrin ABD büyükelçiliğinden çıkmamış olduğu.

Erdoğan’ın “Bize talimat veremezsiniz” çıkışı bu öfkesi yansıtıyor. “Anlamayan terk eder” sözleri ise “Vur deyince öldürmek” ve “Öfkeyle kalkan zararla oturur” deyimlerini. Erdoğan meseleyi “Siz kim oluyorsunuz” duruşuna bağlasa da insanın aklına Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Savaşının ortasında dahi işgalci güçlerle diplomasiyi kesmemiş olması geliyor.