Murat Yetkin'den muhalefete: Demokratım demekle demokrat olunmuyor, böyle zor zamanlarda göstermek gerekiyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Gezi Parkı Davası'nda mahkemenin ceza yağdırması sonrası 6'lı muhalefet masasından yalnızca CHP'nin tepki göstermesine dikkat çekerek, "Demokratım demekle de demokrat olunmuyor, böyle zor zamanlarda göstermek gerekiyor" dedi.

İş insanı Osman Kavala'nın ömür boyu hapis cezası almasını "adaletsizliğin dibi" olarak nitelendiren Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bitecek demekle bitmiyor ama muhalefet ittifakındaki diğer ortaklardan ses yok. Gezi protestoları sırasında DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek lideri Ahmet Davutoğlu zaten Erdoğan hükümetinin üyesi idiler, ortak sorumlulukları vardı. Ama bugün de Gezi’nin gerçekten darbe girişimi olduğuna mı inanıyorlar yoksa? Ya Kılıçdaroğlu’nun müttefiki İYİ Parti lideri Meral Akşener? Saadet lideri Temel Karamollaoğlu? Millet İttifakının üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal? Kavala ve arkadaşlarının gerçekten Gezi protestolarını örgütleyip finanse ettiğine mi inanıyorlar? Ya da bu zorlama kararın adil olduğunu mu düşünüyorlar? Demokratım demekle de demokrat olunmuyor elbette. Böyle zor zamanlarda göstermek gerekiyor."

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