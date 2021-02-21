Murat Yetkin’den Milli Uzay Programını değerlendirmesi: Hayal etmek güzel ama hayallerle yaşamak başka

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Milli Uzay Programını’na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, “Keşke olsa, hayal etmek güzel ama hayallerle yaşamak başka” dedi.

“Yanlış olan uzaya çıkma, aya gitme hedefi değil. Yanlış olan halkı, bu gerekli hedefi kısa sürede siyaset malzemesine dönüştürecek gerçekçi olmayan hayallere boğmak” diyen Yetkin, şunları kaydetti:

“Hangi bütçeyle? sorusunun dışında tartışmak istiyorum. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 2019’da kuruldu. Çok geç kalınmıştı, ama kuruldu, yanlış olan o değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Millî Uzay Programı hedefleri arasında 2023’de uzaya Türk bilim adamı göndermek, aya sert iniş ve 2028’de yumuşak iniş var. 2023’e iki yıl var. Ruslar kabul ederse, bir Rus uzay aracına iki yıl içinde bir bilim adamı eğitip yetiştirmek mümkün. Belli haberleşme uydularının Türkiye’de yapımı da mümkün. 2023’te aya sert iniş, yani aya geri gelmeyecek bir roket indirmek, ancak 2023’te aya gidecek bir Rus, Amerikan, Çin roketi olacaksa, o roketle Türk bayrağı ya artık ne kabul ederlerse onu göndermekle mümkün. 2028’deki yumuşak iniş hedefi de başka türlü mümkün görünmüyor. Türkiye kendi imkanlarıyla yaptığı ilk güdümlü füzesini (280 km menzilli Bora) 2017’de yaptı. Keşke olsa, hayal etmek güzel ama hayallerle yaşamak başka.”

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