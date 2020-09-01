Murat Yetkin'den Erdoğan ve çevresine 'tetikçi' uyarısı: Bu güruh aynı kolaylıkla kendisine karşı da dönebilir bir gün

Gazeteci Murat Yetkin, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın tartışma yaratan "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısı ile Akit TV'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda “Anıtkabir” yerine “Anırkabir” yazmasını eleştirdiği bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çevresindekilere uyarılarda bulundu.

Yetkin, "Belki Erdoğan ve çevresindeki bazılarının işine geliyor bu gönüllü tetikçilerin gerici çıkışlarıyla toplumdaki nabzı ölçmek. Unutmamalı ki, bu güruh aynı kolaylıkla kendisine karşı da dönebilir bir gün" dedi.

Murat Yetkin, bugünkü yazısında 'gerici' kelimesi üzerinden eleştirilerde bulundu. "Kadın haklarının geri alınmasını istemek, o araya boşanmış kadına nafaka hakkına göz dikmek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atarken övündüğü imzasını pişman olup geri almasını istemek gericiliktir. Erdoğan’a hem seçim hem de Kongre şantajı yapma amacı olduğu için siyasi fırsatçılık boyutu da vardır ama asıl gericiliktir" diyen Yetkin, Akit TV'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Anıtkabir' yerine 'Anırkabir' yazmasına da değindi.

"Gericilerin yalanları, bahaneleri, iftiraları bile tahmin edilebilir" diyen Yetkin, " Oyun planları aynıdır. Gürültü çıkar, iftira at, ihanetle suçla, kabul ettirebilirsen ne âlâ…" dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.