Murat Yetkin’den “AKP yönetimi” eleştirisi: Türkiye’de geminin su aldığını göre göre Estonya feribotu yolcularına benzeyen davranış sergileyen milyonlar var

Yetkin yazısında Estonya Sendromu’nu şöyle anlattı: Estonya Sendromu’nun adıysa 1990’larda konmuş. 1994 yılında Estonya’nın başkenti Talin’den Stockholm’e giden Estonya feribotu batar. Denizcilik tarihinin en büyük facialarından sayılan kazada 137 yolcu kurtulur, 852 yolcu ve mürettebat ölür. İşin ilginci, feribot battığı sırada kıyıya yakın mesafededir. Su almasıyla sulara gömülmesi arasında bir saat kadar süre vardır, yani herkesin kurtulacak zamanı vardır. Ama kurtulanların tamamı, geminin su almaya başlamasıyla gemiyi terk edenlerdir. Ölenlerin tamamıysa, kaptanın “Panik yapmayın, dünyanın en güçlü gemisindesiniz” sözlerine inanarak gemide kalanlardır. Bir saatin ardından dengesi aniden bozulan geminin çok kısa sürede alabora olmasıyla tamamı ölmüştür. Ölenler, kaptana inanmaktan öte, kaptanın kendisini kurtaracağına son dakikaya dek inanmak istedikleri için ölmüşlerdir.