Murat Yetkin'den AKP kongresi yorumu: Beklentilerin gerisinde kaldı, dağ fare doğurdu

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "AK Parti Kongresi haftalardır süren kamuoyu çalışmasına rağmen hem içerik hem de yeniden yapılanma bakımından beklentilerin gerisinde kaldı. Bunların hiçbiri olmadı. Erdoğan manifesto bir yana, 'yeni Anayasa 2022 başında' niyeti dışında yeni bir bilgi dahi vermedi. Öyle Batı’ya posta koymalar da yoktu, Yalnızca bir-iki 'Bay Kemal', o kadar. Dağ fare doğurdu." görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Erdoğan’ın AK Partiyi dava partisinden, 'dava artık liderdir' anlayışıyla lider partisine dönüştürme hedefi baki. Parti Kongresi ,'Beraber yürüdük biz bu yollarda' yerine 'Seninle her şeye varım ben' şarkısıyla açıldı. Ancak Erdoğan’ın ittifaklar politikası nedeniyle yaptığı ağır taktik hatalar buna izin vermedi, en azından bu kongrede; dengeci davranmak zorunda kaldı." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın beklenenden çok daha mütevazı içerikte bir konuşma yapması, partideki değişikliklerin kozmetik düzeyde kalması, kabinede değişiklik konusunda yaşadığı tereddütler bir şeye işaret ediyor.

Erdoğan siyasi geçmişinde ilk defa almaya değil korumaya odaklı bir çizgide, savunma pozisyonunda görünüyor. Bir yanda -AK Parti kongrelerindeki kural ihlalleri gölgesinde- giderek tırmanan kovit salgını, diğer yandan artan işsizlik ve hayat pahalılığı, mali dalgalanmalar var. Diğer yanda ekonomiyi daha da kötü etkilemesi muhtemel dış politika sorunları; özellikle ABD ve AB ile. Bir başka yanda da yüzde 50+1 barajı nedeniyle mecbur kaldığı ittifaklar; önce MHP, şimdi de henüz potansiyel durumdaki Saadet Partisi. Erdoğan’ın işi kolay değil."