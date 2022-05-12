Murat Yetkin: Demirtaş'ın çağrısı, 6'lı masayı rahatlatan ve onlara yapılmış bir çağrı sayılmalı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, 5,5 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere aktif tutum alma çağrısı yaptığı mektubu değerlendirdi.

"Aydınlar Heyeti" önersinin "kulağa hoş geldiğini" söyleyen Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Ama daha baştan Demirtaş ve HDP’nin girişimiyle yapıldığı yaftasıyla eleştirilmesi riskini de içinde barındırıyor. Tam da Demirtaş’ın söylediği üzere iktidarın 'kesintisiz bir kirli propaganda çalışması yürüterek başta HDP olmak üzere tüm muhalif kesimleri düşmanlaştırmaya, kriminalize etme' çabalarına hedef olabilir.

Mektubun en önemli kısmı, muhalefet partilerine 'tek ittifakta buluşmadan' da asgari demokratik müştereklerde, örneğin seçim güvenliği gibi somut bir konuda görüş ve iş birliği çağrısı yapması.

Bu aslında CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere altılı masa partilerini de rahatlatan ve onlara yapılmış bir çağrı sayılmalı. Muhalefetin kısır döngü görüntüsünden kurtulmasından bir çıkış yolu da bu olabilir belki."

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TIKLAYIN - Demirtaş'tan 'Aydınlar Heyeti' çağrısı: Halk nefessiz, kan ağlıyor; aktif tutum almak tarihi bir sorumluluk!