Murat Yetkin: Demirel’in o sözünü yanlış anladığımı itiraf etmek istiyorum

AKP'nin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme yönünde hazırlığına karşı onlarca baronun Ankara'ya yürüyüşünü kaleme alan gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiir okuduğu için hapsedilen bir siyasetçi olduğunu hatırlatarak "Erdoğan iktidarda geçen 18 yıl sonunda hakları için yürüyen avukatların barışçıl yürüyüşüne tahammül edemez hale geldi" dedi.

"Erdoğan yeni avukatlık yasasının TBMM yaz tatiline girmeden önce çıkmasında acele ediyor. Çünkü sonbaharda baro seçimleri var. Çünkü Erdoğan, baro yönetimlerine kendi adamlarının gelmesini istiyor" diyen Murat Yetkin, yapılmak istenen düzenlemenin “temsilde adalet gibi kimsenin karşı çıkamayacağı bir söylemle perdelemek" istendiğini yazdı.

Yazısında Süleyman Demirel'in “Yollar yürümekle aşınmaz” sözünü de hatırlatan Murat Yetkin "O sözü biz sadece 'Siz ne dersiniz deyin, ben bildiğimi yaparım' aldırmazlığı olarak algılıyorduk, ondaki bir demokratik hakkın kullanımı anlamını göremiyorduk. Geçenlerde Demirel’in vefatının beşinci yılıydı. Bu vesileyle Demirel’in o sözünü ne kadar yanlış anlamış olduğumu itiraf etmek istiyorum" görüşünü dile getirdi.

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