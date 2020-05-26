Murat Yetkin: Davutoğlu ve Babacan'ın eleştirilerindeki haklılık payı kendi özeleştirilerini yapmadıkça inandırıcı olmayacaktır

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, AKP'den ayrılarak yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmek iddiasıyla Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Türk siyasetindeki "Kol kırılır yen içinde kalır" anlayışını değiştirmeleri gerektiğini belirterek, "Eleştirilerindeki haklılık payı, kendi özeleştirilerini yapmadıkça yeterince inandırıcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin, Davutoğlu ve Babacan'a İslamcı cepheden gelen eleştirilerin ve hakaretlerin ne fikir mücadelesine ne de siyasi mücadeleye sığmadığını belirterek, "Babacan ise zaten “Kemal Derviş’in halefi, Batılı devletlerin uzantısı” suçlamasına maruz bırakılıyor, sanki bu kadar yıl AK Parti ekonomi politikasını o omuzlamamış gibi.



Neticede, Erdoğan Gül’ü de, Davutoğlu’nu da, Babacan’ı da AK Parti dışına iterek onları siyaset sahnesinden sileceğini sandı ama yanıldığı görülüyor. Gül bir yana, ama Babacan ve Davutoğlu’nun AK Parti iktidarının içindeyken “kırmızı çizgilerinin” Erdoğan’a halel gelmemesi olduğu anlaşılıyor. Bugünkü kırmızıçizgileri nedir? Bunu görmek için de eleştirilerinin yanı sıra, özeleştirilerini de duymaya ihtiyaç var." diye yazdı.

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