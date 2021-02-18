Murat Yetkin: Cumhurbaşkanı'nın hamaseti hakarete varınca kendi iletişim ekibi bile Erdoğan’ın sözlerini sansürledi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı "yüzsüz, terbiyesiz herif” ifadelerinin İletişim Başkanlığı tarafından sansürlendiğini yazdı. Yetkin sansüre ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanın hamaseti hakarete varınca kendi İletişim ekibi bile Erdoğan’ın sözlerini sansürleme ihtiyacı duyuyor” yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Erdoğan dış politikadaki değişiklikleri AK Parti’yi yeniden kurgulayarak, fabrika ayarlarını resmen değiştirerek karşılamak istiyor. Asabiyeti biraz da Mart sonunda yapmaya sabırsızlandığı Kongreye dek il kongrelerini muhalefete karşı hamasetle iyice bileyerek kendi istediği değişiklikleri yapma arzusundan kaynaklanıyor. Ancak burada doz kaçıyor. Vatandaşa örnek olması beklenen Cumhurbaşkanın hamaseti hakarete varınca kendi İletişim ekibi bile Erdoğan’ın sözlerini sansürleme ihtiyacı duyuyor. Hoş bir tablo değil bu." düşüncesini dile getirdi.