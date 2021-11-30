Murat Yetkin: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağındaki 'cevaplara göre sorular' seansları giderek daha sığ bir hal alıyor

Gazeteci, yazarı Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Kasım’da Türkmenistan’dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamasına ilişkin olarak, "Bugünkü Türkiye’nin içler acısı bir kesitini daha sunuyor" dedi.

"Basın toplantısı demeye dilim varmıyor" diyen Yetkin, "Erdoğan'ın basınla buluşmalarında kural haline gelen cevaplara göre sorular uygulaması nedeniyle değil. Ama cevaplara göre soruların giderek ülkenin ve halkın gündeminden kopması, daha acemi, daha sığ, daha yaranmaya çalışan bir hal alması nedeniyle de..." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "AK Parti’nin 19’uncu iktidar yılında, iktidar kontrolündeki medyadan gazeteci manzaralarını paylaşmak aslında nereye doğru yol aldığımızı da gösteriyor.

Cevaplara göre sorular, güç sahibi makama, ister Cumhurbaşkanı, isterse bir futbol kulübü başkanı olsun, zaten belli bir sözü söylemesi için sorulmuş düzmece soruları yöneltmek demek. Sorulması gereken soru veya konuların güç sahibinin basın danışmanları tarafından doğrudan gazetecilere verilmesi yoluyla da olabilir. Küçük hesaplar, örneğin o güç sahibinin bir seyahatine ya da yemeğine ya da bir etkinliğine daha davet edilebilmek için göze girme niyeti taşıyan gazetecinin kişiliksizliğinden de kaynaklanıyor olabilir" düşüncesini dile getirdi.

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