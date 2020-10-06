Murat Yetkin: Cübbeli suskunluğa büründü; cemaatler arası savaşta nice kirli çamaşırın dökülmesine hazır olalım

Gazeteci Murat Yetkin, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "2 bin selefi dernek var, silahlanıyor" açıklamasının ardından yaşanan gelişmeler ve GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in görevden alınmasına yol açan "boşanmak yerine, ikinci eşi alın" sözlerinden yola çıkarak, "AK Parti'ye akredite olan tarikat ve cemaatler dönemine mi girdik" sorusunu sordu.

Yetkinport'ta "Akredite cemaatler kavgası ve dökülen kirli çamaşırlar" başlıklı yazısında Murat Yetkin Cübbeli Ahmet Hoca'nın söz konusu bilgileri devlete özel kanallardan ulaştırabilecek durumdayken neden kamuoyuna ilan ettiğini sordu. Cübbe'linin sessizliğe büründüğünü belirten Yetkin "Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle YouTube yayınlarına da bir süre ara verdiği duyuruldu.Yoksa üstü örtülmek istenen cemaatler, tarikatlar arası bir iç savaş mı?" diye yazdı.

Medeni Kanun karşıtı ve cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle görevden alınan GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in kamu bürokrasisinde atandığı görevlere de dikkati çeken Murat Yetkin "İlginç bağlantılar, değil mi? Dahası da çıkacaktır. Çünkü Cübbeli’nin attığı işaret fişeği, bazı ilişkilerin bu cemaatler arası çatışma ortamında daha da ortaya çıkacağını gösteriyor" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısını "Bu süreçte daha nice kirli çamaşırın ortaya dökülmesine hazır olalım" cümlesiyle sonlandırdı.

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