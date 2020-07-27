Murat Yetkin: CHP’nin işi Saadet’i Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında kilit konuma getirmek değil, cumhuriyet değerlerine daha çok sahip çıkmak olmalı

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, CHP'nin kurultayından izlenimlerini kalem aldı. Yetkin, "CHP’nin işi Saadet’i Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında kilit konuma getirmek değil, cumhuriyet değerlerine daha çok sahip çıkmak olmalıdır" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "İktidarın el altından 25-26 Temmuz CHP Kurultayının yapılmamasına çalıştığı Ankara’da bilinmeyen bir şey değildi. Amaç zaman kazanmak ve bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesini önlemekti. Oysa Kılıçdaroğlu, radikallikten uzak ittifaklar politikasıyla CHP’lilere onlarca yıldır özledikleri kazanma duygusunu 2019 yerel seçimlerinde tattırmıştı. Bu sonuçtan sonra zaten örgütün Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını sorgulamayacaktı. Nitekim 80 il başkanı tarafından aday gösterildi ve seçildi, dolayısıyla ittifaklar siyaseti de onay almış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, "İkinci Yüzyıla Çağrı' adını verdiği '5 sorun, 13 çözüm' konuşmasında Türkiye’nin ekonomik gündemi gereken ağırlığıyla yer alıyordu. Kılıçdaroğlu’nun yeni anayasaya, Kürt sorununa demokratikleşme çerçevesinde özel yer verilmesi önemliydi. Ancak şu anda AK Parti yönetimi ve onu daha çok etkisine almak isteyen radikal İslamcı çevrelerin Cumhuriyet değerlerine saldırıların asıl hedefi olan kadın hakları ve laiklik konularına gereken önem verilmemiş görülüyordu." yorumunu yaptı.

Yetkin, "Oysa kadın-erkek eşitliği, laik değerlerin, Cumhuriyet değerlerinin korunması sadece CHP tabanında değil, CHP’nin ittifak yapmak istediği kesimlerin tabanında da mevcut; biri hariç, ki ona geleceğiz. Görebildiğim kadarıyla CHP’nin yerel seçimlerde başarısını kanıtlamış ittifaklar siyasetinde aksayan yan Saadet’i kazanmaya verdiği enerjidir. Saadet Partisi’nin kadın-erkek eşitliği, din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulması demek olan laiklik, milli eğitim gibi konulara bakışı sorunludur; CHP’nin tam zıddıdır. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu’nun örneğin İstanbul Sözleşmesine bakışı AK Parti ortalamasının gerisindedir, Akit-Yeni Şafak çizgisiyle aynıdır." ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında kullanıldı:

Kadın hakları ve laiklik konusunda İYİ Parti lideri Meral Akşener’in duruşu da Saadet’in zıddıdır. Her konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek veren MHP lideri Bahçeli, bu konularda destek vermemiş görünmektedir. Üzerinde kadına şiddet ve taciz iddiası bulunan iki milletvekilini gözden çıkaran HDP’nin de kadın hakları ve laiklik konusunda CHP kitlesi ile sorunu yoktur. Son beyanlarıyla Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Ali Babacan da olumlu tutum sergilemişlerdir.

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