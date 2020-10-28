Murat Yetkin: Cebimizdeki para pula dönerken, eğitim sistemi rayından çıkmışken, Erdoğan da vatandaşın tepkisini Macron'a yöneltmesini ister

Gazeteci Murat Yetkin, Charlie Hebdo'nun yayınlarının ifade özgürlüğü alanından çıkıp, kışkırtıcılığa girdiğini belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı olmuş bir kişinin yapılan müptezelliği komik bulacak kadar sığ ve kaba bir mizah anlayışına sahip olduğuna inanmak istemiyorum. Çoğulcu demokrasinin temelinde empati, kendini karşındakinin yerine koymak var. Emmanuel Macron kendisini, amacı hakaret olan Charlie Hebdo karikatürlerini kamu binalarına yansıtarak yangına körükle giden Toulouse ya da Montpellier kentlerinde yaşayan Müslüman vatandaşlarının yerine koyuyor mu acaba? Yapılanlar, bırakın radikal İslamcı terör örgütlerini, sıradan dindar Müslümanları, laik Müslümanları ve aslında insani değerlere saygılı herkesi fevkalade rahatsız ediyor. Ama Macron sırf hedefte Erdoğan, Türkiye ve Müslümanlar olduğu için arka çıkarak ateşle oynuyor." diye yazdı.

Seçim hesaplarıyla gündem saptırmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın icat etmediğine işaret eden Murat Yetkin, "Liranın sürekli değer kaybedip (bunları yazarken 8,23 idi) cebimizdeki para pula dönerken, korona salgını yeniden tırmanırken, zaten kötü durumda olan eğitim sistemi rayından çıkmışken elbet Erdoğan da ister vatandaşın tepkisini Charlie Hebdo üzerinden Macron’a yöneltmesini. 2022 seçimleri öncesi Erdoğan’ın çıkışları da emin olun Macron’un işine yarıyordur." ifadelerini kullandı.

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