Murat Yetkin: Çavuşoğlu'nun gafı aslında hükümetin ekonomik sıkıntısını açığa vuran bir ifade

Gazeteci Murat Yetkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, mevkidaşı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile 6 Mayıs’ta Berlin’de gerçekleştirdiği toplantı sonrasında kullandığı, “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” sözünü eleştirdi. Yetkin, “Çavuşoğlu, ‘Turist gönderin yeter’ mantığıyla siyasi hayatının belki de en büyük gafını yaptı” diye yazdı.

Yetkin, “Bakanın daha sonra duruma açıklık getirmek için ‘Sadece turistler için değil, turizm çalışanlarımız için de’ ifadesi de 84 milyonun sağlığını ilgilendiren konuya öncelikle turizm penceresinden baktığını gösteriyor” dedi.

“Çavuşoğlu’nun bu gafı da aslında hükümetin ekonomik sıkıntısını açığa vuran bir ifade” değerlendirmesinde bulunan Yetkin, “Bu gaftaki dikkatsizliği kendi özensizliğinden, ya da diplomasideki acemiliğinden kaynaklanmıyor yani; Erdoğan hükümetinin kendisini ne kadar siyasi ve ekonomik baskı altında hissettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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