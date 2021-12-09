Murat Yetkin: Bu pansuman tedbirleriyle hasta yataktan daha uzun süre kalkacak gibi görünmüyor

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sonrasında vatandaşlardan ellerindeki dövizleri bozdurmasını istemesini, “Erdoğan’ın bataklığı kurutmaya çalışmak yerine sivrisinekleri avlama peşinde olduğunu gösterdiğini” ifade etti.

“Doğru, bankalardaki döviz hesapları yüzde 60’ı geçmiş durumda. Ama vatandaş Erdoğan’ın çağrısı üzerine döviz bozdurmaya başlasa, Erdoğan’ın -tarihi önemde olduğunu söylediği- konuşmasında olduğu gibi ekonomiyi düzlüğe çıkaracak miktarda değil” diyen Yetkin, İnsanlar birbiri ardına gelen zamlardan bunalmış vaziyetteyken Erdoğan dünyanın 10 büyük ekonomisine girme hedefini anlatıyordu. Bu kanamalı hastaya pansuman yapmak değilse nedir? Gerçeklerle ilgimizi tamamen kesmek üzereyiz” ifadelerini kullandı.

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