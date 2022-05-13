Murat Yetkin: Bu ortamda Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer muhalefet liderlerinin de hapsedilmeye, yasaklanmaya çalışmaları sürpriz olmayacak artık

Gazeteci Murat Yetkin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hakkındaki ceza kararlarının Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, bugünkü siyasal ortamı değerlendirdi. Yetkin, HDP’ye açılan kapatma davası, Osman Kavala hakkında verilen müebbet hapis cezası ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine açılan ve haziranda sonuçlanması beklenen davayı hatırlattığı yazısında, “Bu ortamda Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer muhalefet liderlerinin de hapsedilmeye, yasaklanmaya çalışmaları sürpriz olmayacak artık” dedi.

Yetkin, Kaftancıoğlu’na yıllar önce attığı bir tweet üzerinden siyasi yasak konulmasıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a okuduğu şiirden dolayı siyaseten aysaklama cezası verilmesi arasındaki benzerliğe dikkati çekti.

“O zamanlar yargı yoluyla siyasetin hedefi olan, hakkında “Muhtar bile olamaz” diye fetva verilen, mağdur olan Erdoğan bugün tek başına iktidarda” diyen Yetkin, “Yargı yoluyla siyaset bu defa Cumhurbaşkanının yüksek yargı üzerindeki etkisi Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş düzeyde. Dün yargı üzerinde askerin ‘vesayetini’ şikâyet konusu edenler, bugün yargının Cumhurbaşkanı vesayeti altında bulunmasını alkışlıyor” ifadelerini kullandı.

Yetkinrtepor.com adresinde yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı