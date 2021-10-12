Murat Yetkin: Bu gelişmelerin bir sonucu da Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun gidişi olabilir

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, doların 9 lirayı görmesine ilişkin olarak, "Piyasalar Erdoğan’ın Suriye çıkışını, Kavcıoğlu’nun sözleri ardından yeni ve ciddi bir risk etkeni olarak okumuş olabilir; o anlaşılıyor." değerlendirmesini yaptı. Yetkin, "Bu gelişmelerin bir sonucu da Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun gidişi olabilir" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Şimdi sırada muhtemelen Suriye harekâtı olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan’ın ağzından çıktı bir kere. Ancak harekatın hem Türk kamuoyunun tepkilerini yatıştırıp dikkatleri oraya çekecek hem de Rusya’yı fazla kızdırmayacak ölçüde yürütülmesine de önem veriyor belli ki hükümet. Bu gelişmelerin bir sonucu da Kavcıoğlu’nun gidişi olabilir. Okurlarımız hatırlayacaktır, Erdoğan Kavcıoğlu’nun yerini aldığı Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığına atadığı zaman, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığını bırakmasından bir gün önce 'Ara sıra kuzuyu değiştiriyoruz' fıkrasını anlatmıştım. O fıkra aynen geçerli; ara sıra kuzuyu değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.