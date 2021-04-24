Murat Yetkin: Bu gelişme, Erdoğan’ı dış politikadan çok iç politikada zorlayacak

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından kaleme aldığı yazısında, NATO zirvesi için 23 Nisan'da verilen randevuya da işaret ederek "bu gelişmenin ABD’ye karşı ne tür bir tavır alacağı beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı dış politikadan çok iç politikada zorlayacağını" savundu.

Yetkin, yazısında, "Biden’ın 24 Nisan mesajındaki Osmanlı ayrıntısı ilginç. Öncelikle 'Osmanlı döneminde' diye özellikle vurguluyor. Oysa Ermeni diasporası 1915 katliamlarından Türkiye Cumhuriyetinin de sorumlu tutulmasını istiyor. Hikayelerini onore ediyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz' cümleleri, olan bitenden bugünkü Türkiye’yi suçlamadığını gösteriyor. İkincisi, İstanbul’un adını, Osmanlı başkenti Konstinapol olarak vurgulayarak o dönemi artık o dönemde bırakmak gereğini de vurguluyor. Üçüncüsü, 'Bugün kaybettiklerimizi anarken gözlerimizi aynı zamanda geleceğe' çevirelim diyerek, belki de işi daha fazla uzatmama niyetini söylemek istiyor. Ama Biden işi uzatmak istese de istemese de Erdoğan’ın dış politikası, özellikle iç politika bakımından ciddi bir darbe almış bulunuyor" görüşünü savundu.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın Biden 'soykırımı' İngilizce olarak telaffuz ederse, 'Bizim için yok hükümdedir' deyip işin içinden sıyrılma yolunu da seçebileceği görülüyordu. İş sigorta davalarına gelirse ne yapılacağını da o zaman düşünürüz; AK Parti iktidarının diğer konulara yaklaşımı burada da uygulanabilir. Ankara’da son zamanlarda -yani son birkaç yılda fısıltıyla söylenen 'Her sene kâbus korkusuyla uykusuz kalacağımıza, kâbusu görüp uyanırız' bakışıyla paralel olur bu. Aynı açıdan bakıldığında ABD diplomasisi de Türkiye üzerindeki önemli bir kaldıracını yitirişmiş görünür.

İç politika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu durum iç politikada Erdoğan’ı yaralar, ağır bir yenilgi görülür, muhalefet de bunun böyle görülmesi için elinden geleni yapar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün önce Biden’a mesaj göndererek 'Soykırım derseniz Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bütün vatandaşları töhmet altında bırakırsınız' mesajı, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in beyanatı Erdoğan’a muhalefeti suçlayacak zemin de bırakmıyor. Geriye sadece 1915 olaylarını zaten Ermeni soykırımı olarak sayan HDP kalıyor."