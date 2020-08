Murat Yetkin: Bolton konuştu, savcı kovuldu, Halkbank yükseldi

Gazeteci Murat Yetkin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Boltun'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Halkbank davası üzerine konuşmaların da yer aldığı kitabıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bolton konuştu, savcı kovuldu, Halkbank yükseldi" dedi.

Yetkinport'taki yazısında Murat Yetkin, 22 Haziran öğle saatlerinde Halkbank hisselerindeki artışa dikkati çekerek "Bu gelişmeye en çok sevinenlerden birisi de Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla olmuştur herhalde" diye yazdı.

Murat Yetkin'in yazısı şöyle:

"...ABD başkanı Donald Trump’ın önceki Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, içinde Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Halkbank davası üzerine konuşmalarının da bulunduğu bir kitabı yayınlayarak ortalığı sarsmıştı.

Dahası, Trump’ın Adalet Bakanı Bill Barr, Halkbank dahil, Trump’ın hoşlanmadığı davalar açan New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman’ı görevden almıştı. Bolton’un “[İşlerin] Olup Bittiği Oda” diye de tercüme edebileceğimiz “The Room Where It Happened” kitabının ilk sonucu savcı Barr’ın siyasi nedenlerle görevden alınması olmuştu. Sanırım ikinci sonucu da, Türkiye’de kimi çevreler tersini tahmin ederken Halkbank hisselerinin değer kazanması oldu.

Bu gelişmeye en çok sevinenlerden birisi de Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla olmuştur herhalde. Çünkü Hakan Atilla, 28 Mart 2017’de bir ABD seyahati sırasında, o zaman genel müdür yardımcılığını yaptığı Halkbank’ın İran üzerindeki ABD ambargosunu ihlal ettiği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barr’dan önceki savcı Preet Bharara dönemindeki tutuklama, Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanıp Halkbank aleyhine tanıklık yapmayı kabul etmesi sürecindeydi. Atilla 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye’ye dönüşünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

Peki, Halkbank davası devam etmesine rağmen, savcı Barr bu yüzden işinden olmasına rağmen ne olmuş da Halkbank hisseleri böylesine yükselmişti?

Yazının tamamı için TIKLAYIN