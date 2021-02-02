Murat Yetkin: Bir yanda Boğaziçi baskını, bir yanda yeni Anayasa vaadi yaşadığımız çelişkinin çıplak özeti, bu sürdürülebilir değil

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını sessizce protesto eden öğrencilerin üzerine polisin 1 Şubat’ta şiddetle gitmesi, akşamında yerleşkenin basılması ve aynı sırada Ankara’da yeni bir Anayasa vaadi verilmesi yaşadığımız çelişkilerin çıplak bir özeti gibi." görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Ne değişti de Erdoğan da muhalefet gibi Anayasa değişikliğinden söz etmeye başladı? Yoksa Erdoğan, muhalefete, örneğin Meral Akşener’e göz kırparken Bahçeli’ye “Her şeye itiraz etme” mesajı mı veriyordu. Yoksa Anayasa değişikliği bahsi de işsizlik, pahalılık, hastalık derdindeki halkı oyalama taktiği miydi?" değerlendirmesini yaptı.

Pembe ve kara senaryo

“Güç Erdoğan’a az mı, fazla mı geliyor?” diye soran Yetkin, “Pembe senaryo, Erdoğan’ın kovit-sonrası uluslararası siyasi ve ekonomik düzende yer alabilmek için bazı güçlerini TBMM ve yargıya geri vermesi olabilir. Bu durumda ideal senaryo, tıpkı 2003-2004 döneminde olduğu gibi AK Parti-CHP işbirliği olabilir. Son istifalarla CHP’nin 135’e düşmüş olan milletvekili sayısıyla dahi AK Parti-CHP uzlaşmasıyla gidilebilecek Anayasa değişikliğinin TBMM’de 424 oyu olur. Buna 37 sandalyesi bulunan İyi Parti de katılırsa seçmenin neredeyse dörtte üçünün onayını alan bir tablo çıkar ortaya.” düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Yok, Erdoğan’a bu güç da az geliyorsa, ömür boyu sürecek iktidarı kast ediyorsa Anayasa değişikliği ile o zaman kara senaryo devreye girer. Yani milletvekili 1970’lerde, 1990’larda gördüğümüz türden milletvekili borsası açılır. Bazı milletvekillerinin çıkarları için neler yapabileceğini en son 28 Şubat döneminde gördük. Bir de şu var. Erdoğan bir yandan kovit-sonrası dünyada daha çok yer tutmak amacıyla reformlara gidecekmiş izlenimi verirken, diğer yandan içeride her şeyin kontrolünde kalması için topluma kilit üstüne kilit vurmaya çalışıyor. Bu sürdürülebilir bir çelişki değil." ifadesini kullandı.