Murat Yetkin: Biden yönetiminde Erdoğan’ın ilk karşısına çıkacak sorun 'kurumlar arası iletişim' olacak

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Joe Biden başkanlığında ABD-Ankara hattında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak ilk sorunun Biden'ın Donald Trump'ın aksine kurumlar arası ilişkiler kurulmasını tercih etmesi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

YetkinReport'ta yayımlanan yazısında Erdoğan'ın kurumlar arası ilişkiler yerine direkt olarak liderlerle temas içinde olmayı tercih ettiğini ifade eden Yetkin, "Biden, diğer liderler gibi Erdoğan’ı da kurumlar arası ilişkiye yönlendirmek isteyecek" yazdı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Trump gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kurumlar arası ilişkiler yerine liderler arası ilişkilere inanıyordu. Benzeri bir ilişkinin Biden ile kurulması zor görünüyor. Biden, diğer liderler gibi Erdoğan’ı da kurumlar arası ilişkiye yönlendirmek isteyecek. Yani Dışişleri Dışişleriyle, Savunma Savunmayla, istihbarat istihbaratla. Oysa Erdoğan hâlâ bütün yolların kendisinden geçmesini isteyecek, muhtemelen mikro-yönetim modelinde ısrar edecek. Bunun son örneğini Libya açıklarında AB gemilerinde aranan Türk yük gemisinde gördük. Beş saat Erdoğan’dan talimat alınamayınca ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay inisiyatif kullanabilmiş, gemi aramaya maruz kalmıştı.

O nedenle bu konu aslında Biden yönetiminde Erdoğan’ın ilk karşısına çıkacak sorun olacak. Erdoğan ister istemez, yönetim ekibine bir miktar yetki aktarımı yapmak durumunda kalabilir.



