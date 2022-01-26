Murat Yetkin: Beştepe'de sızan bazı bilgiler Erdoğan’ın Türkiye’nin etrafında bir dostluk ve güvenlik alanı oluşturma siyasetine geçmek istediğini gösteriyor

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Beştepe’den sızan bazı bilgiler Erdoğan’ın Türkiye’nin etrafında bir dostluk ve güvenlik alanı oluşturma siyasetine geçmek istediğini gösteriyor. Bu İsrail’in kurucu lideri David ben Gurion’un 1950’lerde geliştirdiği “Çevresel İttifak Doktrinine” çok benziyor" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "İsrail için etkili olmuş bir doktrindi ama amacı ekonomiyi düzeltmek değil fiziki güvenliği sağlamaktı. Oysa Türkiye’ye dış yatırım gelmemesinin sebebi Türkiye’nin fiziki güvenliğine sahip olması, ya da askeri ve ekonomik bakımdan güçsüz bir ülke olması değil ki. Günübirlik değişen ekonomik kararların getirdiği güvensizlik, alabildiğine siyasallaşmış ve hızla güven erozyonuna uğrayan yargı, delik deşik olmuş ve kayırmacılıkta Türkiye’yi dünya birincisi yapan ihale yasaları, işlevsizleştirilen Parlamento. Bütün bunların üzerine yatırımcılardaki güvensizliği artıran “alışılmadık” bir ekonomi-politik bakış. Ömer Koç “ülke riskini azaltmaktan” söz ediyor. Türkiye’nin yatırım riskini azaltmakta kavgacı olmayan dış politika elbette fayda sağlar. Hatanın neresinden dönülse kârdır ama asıl önemlisi ekonomiyi yeni bir bakışla ele almak." ifadesini kullandı.