Murat Yetkin: Batıda seçim kazanmak isteyen, Erdoğan Türkiye’sine vuruyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Türkiye'nin son yıllarda batıda seçim kazanmak isteyen siyasilerin topluma hedef gösterdiği bir ülke haline geldiğini söylerken "Batı’nın 'ötekisi', Rusya ile, Çin ile didişmek istemeyen Batılı liderlerin dişlerine göre seçtiği bir “dış düşman” gibi gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dar çevresi bunu izlenen dış (ve artık iç) siyasetlerinin doğruluğuna kanıt olarak sayabilir, ama Türkiye önüne gelenin kendisine bakmadan hakaret etmekten siyasi çıkar umduğu bir durumda olmayı hak etmiyor" dedi.

ABD, Fransa ve Avusturya örneğini veren Yetkin şöyle devam etti:

Çin’den korkuyorlar; Çin güçsüz gördüğü devletleri ülke ülke satın alıyor deyim yerindeyse. AB ülkeleri, üstelik şimdi siber savaşta uzmanlaşmış Çin ile takışmak istemiyor. Rusya’ya gelince, Vladimir Putin’in eli doğal gaz vanasının üzerinde. Ona da laf söyleyemiyorlar. Geriye Erdoğan’ın kendisini İslam dünyasının -olmadığı halde- lideriymiş gibi göstermekten hoşlandığı, geçici taktikler için Taliban’la benzeştiğini söyleyerek haksız korkuları beslediği Türkiye kalıyor. Ne yazık ki Türkiye ile mücadele etme vaadinin canı isteyen her Batılı siyasetçi tarafından sorumsuzca kullanıldığı bir durumdayız.

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