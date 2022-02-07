Murat Yetkin: Başkomutan Vekili Ali Paşa Isparta’ya da gitseydi keşke

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Şırnak ziyaretine değinerek, "Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç ve Komando Tabur Komutanı Yarbay Seyfullah Aydın’dan çalışmaları konusunda bilgi aldı. Başkomutan vekili gibiydi." yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Acaba dikkatleri Isparta’ya çekmek için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın şehri teşrif ve teftişi mi gerekiyordu? Şakayla karışık Başkomutan Vekili Ali Paşa derken onu kast ediyorum; artık askeri konulara da el attığına göre şehirlerin altyapı konularına neden el atmasın?" düşüncesini dile getirdi.