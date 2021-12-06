Murat Yetkin: Baro seçiminde kaybeden yalnızca Feyzioğlu olmadı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye Barolar Birliği seçiminin Erinç Sağkan'ın kazanmasına ilişkin olarak, "Kaybeden yalnızca Feyzioğlu ve yönetimi olmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakındaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yargıya, savuma kanadında da getirmek istedikleri düzen oldu." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Hükümet, Barolar Birliği seçim kurallarını değiştirerek savunma hakkını de siyasi iktidar güdümüne çekmek istedi. Tutmadı. Şimdi aynı yöntem siyasi iktidarı bırakmamak için devreye alınmak isteniyor. Tutar mı? Üstelik halkın ciddi geçim sıkıntısı krizi yaşadığı bir dönemde tutar mı? Erdoğan’ın Çin modeli diye dile getirdiği ucuz işgücüne dayalı ihracat modelinin, en geç 18 Haziran 2013’te yapılması gereken seçimlere dek halkın oy rengini değiştirecek sonuçlara yol açması, bugünü de aratacak siyasi baskı ortamına bağlı görünüyor. Muhalefetin, medyanın daha da susturulmaya çalışacağı bir baskı ortamı gerekiyor. Bu çok riskli bir zorlama. Tutsa da hem ülkeye hem halka çok pahalıya mal olabilir. Bu korku filmini yeterince görmedik mi?" ifadesini kullandı.

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