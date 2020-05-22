Murat Yetkin: Bahçeli, Merkez Bankası için talebi olmadığını söylüyor

Gazeteci Murat Yetkin, "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin henüz bu konuda resmî açıklaması olmadı. Ancak YetkinReport’a bilgi veren MHP kaynaklarına göre Merkez Bankası Meclisi'ne yapılan son atamadaki muhtemel etkisi üzerine yapılan yayınlar 21 Mayıs günü Genel Merkez’inde ele alındı. Toplantıda bulunan bir kaynağın ifadesine göre Bahçeli, 'Benim Sayın Erdoğan’dan, ya da bir hükümet yetkilisinden böyle bir talebim olmadı. Bizim adımıza bunu birisi söylemişse, kimin söylediğini ben de merak ediyorum' dedi." ifadesini kullandı.

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Yetkin, "İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu idi. Bu atamanın hem iktisat çevreleri hem de gazetecilerin merakını uyandırmasının sebebi, bir gün önce 17 Mayıs Pazar günü Resmî Gazetede yayınlanan bir kararname olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 62 numaralı kararnameyle, Merkez Bankası Meclisine atanan kişilerin -sadece devlet üniversitelerinde geçerli olmak üzere- öğretim üyeliğini bırakma zorunluluğu kaldırılıyordu." bilgisini paylaştı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

"MHP kaynaklarına göre, Prof. Elif Haykır Hobikoğlu parti üyesi ya da MHP camiasından değildi. Evet, nikah şahitliğini Bahçeli yapmıştı ama o dönem MHP milletvekili olan babası Mustafa Haykır milletvekilliği ardından aktif siyasetten çekilmişti. Bahçeli bu nedenle yakın çevresine “Benim Sayın Erdoğan’dan, ya da bir hükümet yetkilisinden böyle bir talebim olmadı. Bizim adımıza bunu birisi söylemişse, kimin söylediğini ben de merak ediyorum” demişti. İkinci cümlenin en az birinci cümle kadar önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Bahçeli “ben söylemedim” diyor ama “birisinin” kendisi adına bunu hükümete söylemiş olduğu ihtimalini de, birilerinin özellikle bu kuşkuyu körüklediği ihtimalini de dışlamıyor bu cümledeki vurguya göre.O zaman şunu da sormak gerekiyor. Prof. Hobikoğlu’nun Merkez bankası yönetimine getirilmesi neden o kadar elzemdir ki, üniversiteye de devamına da imkân tanımak için Cumhurbaşkanı özel kararnameyle Merkez Bankası yasasını delmiştir? Hobikoğlu’nun İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde “yenilik iktisadı” dersleri verdiği ayrıca Rektörlük bünyesindeki Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaptığı bilgisi var. Ya Hobikoğlu’nun yenilik iktisadı alanındaki çalışmalarının Merkez Bankası için vazgeçilmez ve başka uzman tarafından yürütülemez önemde olduğunu düşünmek gerekiyor, ya da başka değerlendirmelerle Merkez Bankasının Hobikoğlu’nu kaçırmak istemediğini Cumhurbaşkanına duyurduğunu.

Uğur Gürses’in dediği gibi, aslında en büyük haksızlık Elif Haykır Hobikoğlu’na yapılmış oluyor. Bir bilim kadınının adı yaptığı çalışmalarla değil de bir siyasi tartışma çerçevesinde anılıyor. O durumda da soru ortada: Bahçeli istemediyse, kim istedi bu atamayı ve neden vazgeçilmezdi?"

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