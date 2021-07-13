Murat Yetkin: Bahçeli, AK Parti'yle MHP arasında çatlak olmadığını söylüyor ama...

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığına ilişkin sözlerine işaret ederek, "Anketlerde MHP oy tabanındaki erimenin devam ettiğinin görülmesi AK Partiyle arasında özellikle parasal konularda biraz “çatlak” olsa fena olmayacağını gösteriyor sanki" yorumunu yaptı.

Yetkin, "Örneğin israf konularında çatlak yok mu? Durumunun aileden iyi olmasına rağmen şatafatlı yaşamamakla övünen Bahçeli makam ve para gören her kademeden çoğu AK Partilinin -kimileri ilk önce eşlerinden boşanmayla başlayarak- bir zamanlar kınadıkları lüks yaşam tarzıyla övünmeleriyle arasında mesafe görmüyor mu örneğin? Bahçeli Başbakan Yardımcısıyken birbiri ardına dikilen saraylara, özel uçaklara mı ihtiyaç duyuyordu devleti yönetmek için? Bahçeli o zaman kardeşinin inşaat işleri nedeniyle sağ kolu Bayındırlık Bakanı Koray Aydın’ı istifaya zorlamıştı. Şimdi dünyanın en çok kamu ilahesi alan ilk on şirketinden beşi Türkiye’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bile şaka yollu onlardan şikayetçi. Bugün bu tabloya göz yumarken, “çatlak yok” derken çelişkiye düşmüş olmuyor mu?" diye sordu.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ittifakın arada gerçekten çatlak bulunmayan özelliği düşman üreterek devamını sağlama eğilimidir. Gerçek düşman bulunmadığı zamanlarda da kimi zaman ustalık kimi zaman kurnazlık kimi zaman da rakiplerinin hatalarıyla düşmen üretimi Cumhur İttifakı için yaşamsal önemde.