Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Avrupa Birliği ile ilişkilerde tuhaf şeyler oluyor. AB Komisyonu 24 Eylül’de Genişleme biriminde bürokratik bir değişiklik yapmış. Buna göre Türkiye artık “Güney Komşuları ve Türkiye” adı altında kurulan bölümde yer alacakmış." ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında, "Güney komşuları denilen, Kuzey Afrika ülkeleri. Kağıt üzerinde hâlâ üye adayı olan Türkiye, adı konulmayan bir 'Müslüman komşular' parantezine alınıyor. Euronews’a konuşan bir Komisyon yetkilisi, 'Merak etmeyin, fonlarda bir değişiklik olmayacak' demiş. Bunun tercümesi de 'paranızı alacaksınız, mesele yapmayın' oluyor." değerlendirmesini yaptı.