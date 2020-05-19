Murat Yetkin: Artık 19 Mayıs’ın küçümsenme çabalarına bir son vermek gerekiyor, ayıptır

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Artık 19 Mayıs’ın küçümsenme çabalarına bir son vermek gerekiyor. Ayıptır. Mustafa Kemal Atatürk bu milletin kahramanıdır. Her kahraman gibi eleştirilecek yanları da olabilir, vardır, ama bu, milletin kahramanı olduğu gerçeğini değiştirmez. Kurtuluş ve kuruluşumuzun kahramanıdır o." görüşünü savundu.

Yetkin, "Mustafa Kemal’i Vahdettin göndermiş, İngilizler izin vermiş, o yüzden aslında İngiliz komplosuymuş, ya da Vahdettin’in çok ustaca bir devlet projesiymiş… Geçiniz hanımefendiler, beyefendiler. Mustafa Kemal, kendisini bir şekilde Anadolu’ya atacak bir göreve atanmak için aylarca lobi yapmıştır. Şehzadeliği döneminde Vahdettin’in yaverliğini yapmış, bu irtibatla Vahdettin’e işgale direnerek Anadolu’ya milletin başına geçmesini nafile önermiştir. Doğrudur. Halkına ihanet etmiş bir yöneticinin atama emri uyarınca hareket ederek halkına ve ülkesine ihanet etmektense, o yöneticiye isyan etmiştir. Düşmanlarının hâlâ sinsice ima ettiği gibi bu bir ihanet değil, bir isyandır. İyi ki de canı pahasına isyanı göze almıştır Mustafa Kemal." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Ne yapsaydı? Benim izin ve yetki belgem budur, gözlerimi kapar, vazifemi yaparım diyerek 1918 Mondros Mütarekesinde işgalcilere devredilmesi öngörülen ordunun silahlarını toplasa, askerleri dağıtsa mıydı? Yapmadı. Tersine, silahları ve askerleri ordunun yeni bir amaçla örgütlenmesi emrine toplamaya başladı. Vahdettin’in onu gönderme amacı olan, İngiliz askerlerinin Karadeniz üzerinden sorunsuzca Anadolu’nun içlerine girmesine engel oldu. Bu yüzden İngilizler onu geri çekmesini Damat Ferit’ten “yoksa biz gider alırız, savaş gemisi gönderiyoruz” tehdidiyle istediler. Kukla Padişah, İngilizler istedi diye kendi subayı hakkında idam fetvası çıkarttırdı kendisi gibi kukla Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’ye. Mustafa Kemal isyanı göze aldı, üniformasını ve madalyalarını iade etti. Kendisi gibi canları pahasına isyanı göze alan arkadaşlarıyla birlikte ülkeyi ve halkı özgürleştirme mücadelesine girişmeden önce kendisini özgürleştirdi. Kahramanların kahraman olmadan önce kendilerini geçmişlerinden özgürleştirmeleri bir kuraldır." ifadesini kullandı.

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