Murat Yetkin: Ankara’da Erdoğan’ın asabiyetini artıran gergin bekleyişin somut nedenleri var

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gergin beklemede olduğunu belirterek, "Ankara’da Erdoğan’ın asabiyetini artıran gergin bekleyişin somut nedenleri var" görüşünü savundu

Yetkin, "ABD Türkiye’nin parası ödenmiş F-35 savaş uçaklarına el koyup Türkiye’yi ortağı olduğu projeden dışlayarak zaten en büyük yaptırımı uygulamıştı. Bunun üstüne Savunma Sanayii Başkanlığını hedefleyen yeni yaptırımlar ilan etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerektiğinde cevap verileceğini söyledi. Erdoğan ise gergin bir beklemede. Çünkü neredeyse iki yıldır Biden ve Demokratlarla kurmaya çalıştığı paralel ilişkiler henüz bekleneni getirmedi. Ama umudunu de kesmiş değil, o yüzden sert nutuklarla durum idare ediliyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Ankara’da Erdoğan’ın asabiyetini artıran gergin bekleyişin somut nedenleri var.Erdoğan ve AK Parti’nin daha 15 Temmuz askeri darbe girişimi öncesinden başlayan ve giderek tırmanan Batıyla husumet siyasetine ilk defa Batı’dan da bir tepki geldi. Az önce sözünü ettiğim 11 Aralık AB açıklaması Merkel’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da Biden’a göre tutum almayı beklediklerini gösterdi.Erdoğan, belki de neticede Türkiye’yi Rusya ile yalnız başına bırakacak bu dış gelişmelerin ekonomiyi daha da kötü etkileyeceğini biliyor. Cumhurbaşkanı, 2021’de Batılı muhataplarla temaslara olabildiğince üst perdeden başlayıp, sonra uzlaşma için taviz verdiğinde daha az zararda olmak amacıyla sürekli el yükseltiyor. Ancak bu iktidar oyununu sürdürmenin sınırları olduğunu da biliyor. Bu sınırların başında sadece Merkez Bankasının daha çok para basmasıyla aşılamayacak ekonomik sınırlar var. Ama sadece o değil, Batı ile İkinci Dünya Savaşından bu yana kurulmuş siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerde telafisi zor hasara yol açmanın ekonomik olduğu kadar siyasi ve askeri sonuçları da olabilir." ifadesini kullandı.

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