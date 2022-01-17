Murat Yetkin: Anayasa değişikliği rafa kalktı, seçim yasası da sallantıda

Gazeteci Murat Yetkin, “Güvenilir kaynaklara göre, AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakının cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Anayasa değişikliğine gitme planları fiilen rafa kaldırılıyor” dedi.

Seçim yasası değişikliğinin ise TBMM’ye getirilmesinin gün geçtikçe sallantıya girdiğini söyleyen Yetkin, “Bunun nedeni, seçim yasası değişikliğinin, eğer bir sonraki seçimde uygulanması isteniyorsa en geç 17 Haziran 2022’ye dek Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girme zorunluğu. Çünkü seçim Erdoğan ve Bahçeli’nin defalarca söylediği gibi zamanında yapılacaksa 18 Haziran 2023’te yapılması gerekiyor. Anayasanın 67’inci maddesiyse ‘Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz’ diyor. Bunun anlamı, yine de erken seçim yapılamayacağı değil, ancak yapılırsa seçim yasası değişikliğinin uygulanamayacağı. Dolayısıyla iktidar eğer yeni bir seçim yasası çıkarıp uygulamak istiyorsa 18 Haziran’dan bir gün öncesinden bir yıl önce, yani 17 Haziran 2022’de yürürlüğe girmesi gerekiyor” diye yazdı.

Şimdiye kadar kulislere yansıyan anayasa değişikliği konusunda AKP ve MHP arasındaki anlaşmazlıkları hatırlatan Yetkin, “Ancak iş daha iki parti arasında uzlaşmaya gelmeden, başka bir nedenden imkânsız görünmeye başladı” dedi.

Yetkin şunları kaydetti:

“Anayasa değişikliği Meclis’te yapılacaksa 400 oy, halkoylamasına götürülecekse 360 oy gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin ise (286 + 48) 334 oyu var. Aradaki farkın (HDP’nin kapatılıp üyelerin milletvekillikleri düşürülmesi senaryosunda dahi) artık kolaylıkla kapatılamayacağı görülüyor. Siyasi kutuplaşma partiler arası uzlaşmaya izin verecek gibi değil. Kaldı ki mevcut ekonomik durumda 360 bulunsa bile gidilecek bir halkoylamasının sonuçları Bahçeli’den de çok Erdoğan için acı olabilir. O nedenle, çok propagandası yapılsa ve daha da yapılacak olsa bile Anayasa değişikliği seçime kadar rafa kalktı.”

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