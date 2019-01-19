Murat Yetkin: Amerikalı senatör Ankara'da devlet başkanı gibi karşılandı, dahası Erdoğan ile Fazıl Say konserine bile gittiler

Gazeteci Murat Yetkin, ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'deki temasları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2.5 saat süren görüşmesini değerlendirdi.

"Amerikalı Senatör Lindsey Graham Ankara’da aynı gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü. Erdoğan ile 18 Ocak görüşmesi tam 2,5 saat sürdü, yazıyla iki buçuk saat" diyen Yetkin, "Dahası, beraber Fazıl Say konserine bile gittiler. O kadar yani… Bir devlet başkanına uygulanacak düzeyde bu görüşme trafiği, geçtiğimiz günlerde Graham’ın Türkiye’nin Vaşington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı aramasıyla başlamıştı" ifadesini kullandı.

Kişisel internet sitesinde konuyu değerlendiren Yetkin, mevcut durumun Türk-ABD ilişkilerini bozmayacağını belirterek, "Mevcut gerilim belki Türk-Amerikan ilişkileri koparmaz. Ama böyle giderse gerilim daha çok Türkiye’ye zarar verecek bir hal alır" dedi.

Yetkin, "Senatöre özel ilgi gösterilmesi boşuna değil; dedik ya bir çıkış aranıyor, her kes bakımından karizmayı daha çok çizdirmeyecek bir çıkış. Malum, kritik bir seçim var önümüzde" diye yazdı.

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