Murat Yetkin, Almanya ile AB arasındaki merkez bankaları ve hukuk krizini yazdı: Türkiye'nin önüne kapılar açılabilir

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Almanya Federal Anayasa Mahkemesinin 5 Mayıs’ta aldığı bir kararın Avrupa Birliği ile mali egemenlik tartışması başlattığını yazdı. Yetkin, AB’nin temeli sayılan egemenlik paylaşımı üzerine tartışma başlatan kararın AB’nin mali ve ekonomik yapısının yanı sıra dolaylı yoldan Türkiye’yi de ilgilendirdiğini ifade etti.

Murat Yetkin, YetkinReport'da yayınlanan yazısında AB'de yaşanan krizlerin oy birliği sistemi içinde aşılmasının zor olduğunu, oy birliğinin gerekmediği durumlarda Türkiye'nin önüne yeni kapılar açılabileceğini kaydetti. Yazının bir kısmı şu şekilde:

"Halen yaşanan daha 2020 başında İngiltere’nin Birlikten ayrılışı, yani Brexit ve ardından koronavirüs Covid-19 darbesinden sonra, şimdi de bu mali-hukuki krizle uğraşıyor AB. Bu krizden muhtemelen çıkış yolu bulunacaktır, ama ne pahasına? Burası henüz kestirilemiyor. Çünkü oy birliği sitemi içinde krizleri aşmanın siyasi ve parasal maliyeti her defasında biraz daha artıyor.

Bu gelişmeler Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor; çünkü oy birliği gerekmediği durumda Türkiye’nin önünde yeni siyasi ve ekonomik kapılar açılabilir. Diğer taraftan Almanya’nın Avrupa ekonomisini canlandırma fonuna para vermemesi, Avrupa’daki istihdam, gelir ve alım gücü durumunu, dolayısıyla ihracatının yarıya yakınını AB’ye yapan Türkiye’yi olumsuz etkileyebilir. Bir olumsuz etki de demokratik gelişim alanında görülebilir; çünkü ulusal mahkemelerin Adalet Divanı kararlarını geçersiz kılması ister istemez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını da zedeleyebilir.

Biraz da etrafta ne olup bitiyor diye bakalım dedik ve manzara etrafta da pek iç açıcı değil maalesef."