Murat Yetkin: Akşener, merkez sağda şehirli, milliyetçi muhafazakâr ama laik ve Atatürk’e saygılı bir hareket oluşturmaya çalışıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin "Meral Akşener’in yapmaya çalıştığı açık: merkez sağda şehirli, milliyetçi muhafazakâr ama laik ve Atatürk’e saygılı bir hareket oluşturmak. AK Parti’nin şehirli, eğitimli seçmen kitlesinde yol açtığı hayal kırıklığını iyi görüyor ve müttefiki CHP kendi içinde cumhurbaşkanı adayı kim olsun tartışmasıyla enerji harcarken etki alanını genişletmek." değerlendirmesini yaptı.

İyi Parti'nin düzenlediği “Eşitlenen Türkiye” Kongresi'ne yazısında değinen Yetkin, "Sorunları dinliyor ve hemen tutum alıyor. Örneğin gazeteci Lube Ayar, Foggo’nun yoksullukla mücadelede sivil toplumu anlatması ardından söz isteyerek, kendisinin ne yapabileceğini sordu. Oturum bitince Akşener soluğu Ayar’ın yanında aldı; “gelin çalışalım” teklifi götürdü. Aslında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun siyasetinde 2017’den bu yana görülen değişim de sorunları kaynağında dinlemeye, önce dinleyip sonra konuşmaya başlamasından sonradır. Helalleşme kavramı bunun sonuçlarındandır." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Kapsayıcılık konusu da öyle. Oturumda, erkeklerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak amacıyla kurulan Yanındayız Derneği Başkanı, iş insanı Nur Ger’e yer verilmesi dikkat çekiciydi. Yirmi küsur yılını kadın hakları mücadelesine vermiş Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de davetliler arasındaydı. O da dinleyip not alan takımdan. Foggo ve Yavaş’ın elde defter kalem, öğrenci gibi Günçavdı’nın söylediklerini yazması o kadar değerli ki…"